Camion si ribalta su di una fiancata a due passi dalla rotatoria del cimitero di Macerata. È successo intorno alle 17,45.

Il mezzo, del corriere Bartolini, si è ribaltato lungo una delle corsie della strada che scende dal quartiere di Santa Lucia e si divide a forbice poco prima della rotatoria che andando a destra va verso il cimitero e via Pancalducci.

Un punto nevralgico del traffico cittadino quella rotatoria, anche se non si registrano particolari problemi al traffico visto il punto in cui è avvenuto l’incidente su di una corsia che immette sulla rotatoria (chi scende si troverà costretto a girare verso il cimitero). Sul posto con i soccorsi in atto da parte del 118, dei vigili del fuoco e della polizia locale. Il conducente del furgone non sarebbe rimasto ferito.

(Foto di Fabio Falcioni)