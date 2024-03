Donna si allontana da casa, scattano le ricerche con droni ed elicottero a Morrovalle. Le operazioni per trovare la donna, una 65enne, Anna Ivana Trottarelli, che intorno alle 5,30 si è allontanata da casa volontariamente, sono partite nella tarda mattinata.

Intorno alle 13,30 le ricerche si sono concentrate in contrada Palombaretta, vicino al cimitero di Morrovalle. Sul posto i vigili del fuoco con l’elicottero arrivato da Pescara, e i droni con equipaggi da Fermo e Ascoli, e personale esperto di topografia giunto da Ancona. Sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e carabinieri (presente anche il capitano Angelo Chiantese, che comanda la Compagnia di Civitanova). Secondo quanto si è appreso, la donna questa mattina intorno alle 5 è uscita per fare una passeggiata (indossa abiti da trekking). Con sè non aveva nè un telefono nè la borsa. A distanza di diverse ore non era stata vista rientrare a casa nè era andata al lavoro ed è stato dato l’allarme. I familiari per facilitare le ricerche hanno messo a disposizione la foto della 65enne. Quando si è allontanata indossava un giaccone di colore blu.



(in aggiornamento)

(Foto di Federico De Marco)