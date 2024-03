Condannato a 10 anni e due mesi per violenza sessuale su due cuginette, arrestato un 73enne di Macerata che ora si trova in carcere a Fermo. I fatti che gli venivano contestati e che hanno portato alla sentenza di 10 anni e due mesi in via definitiva sarebbero avvenuti nell’arco di alcuni anni, fino al 2016.

L’uomo all’epoca dei fatti era il compagno di una zia delle bambine. Secondo quanto contestato dall’accusa, in seguito alle indagini che erano state svolte dalla Squadra mobile di Macerata, una di loro avrebbe subito gli abusi da quando aveva 5 o 6 anni (nel 2007) e fino al 2016. L’altra bambina avrebbe subito gli abusi da quando aveva circa dieci anni e pure lei fino al 2016. Le due minori avevano poi iniziato a farsi tra di loro delle confidenze su ciò che avevano subito e alla fine avevano trovato il coraggio di raccontare tutto ai loro genitori che avevano denunciato l’accaduto. Il processo di primo grado si era chiuso nell’ottobre del 2020, quello d’appello nell’aprile del 2023. Ora la sentenza è passata in giudicato. I poliziotti hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei confronti del 73enne dalla procura di Macerata. L’uomo è stato portato in carcere a Fermo per scontare la pena.

(Gian. Gin.)