Rubano un borsello da un’auto e vanno a prelevare: identificati e denunciati marito e moglie. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno chiuso il cerchio su un furto avvenuto a Caldarola: denunciati per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso un uomo di 35 anni e sua moglie di 39, entrambi romeni.

Tutto è iniziato a novembre dello scorso anno, quando un uomo ha denunciato ai carabinieri di Caldarola il furto. L’uomo aveva raccontato ai militari che era andato nel proprio uliveto, lasciando il borsello, con dentro 350 euro, carte di credito e documenti, nascosto sotto sedile. Al ritorno dopo i lavori in campagna, aveva trovato il finestrino dell’auto rotto e del borsello non c’era più in traccia. Non solo, perché l’uomo non aveva fatto in tempo a bloccare le carte, che dalla banca gli era arrivata una notifica di un ulteriore prelievo di 220 euro.

I militari hanno così avviato le indagini. Dalle immagini delle telecamere della cittadina, era riusciti a vedere che il prelievo al bancomat era stato effettuato da una donna, scesa da un’auto parcheggiata poco lontano dallo sportello della banca. I carabinieri si sono così concentrati anche sulla vettura, una Bmw, risultata intestata ad un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, residente fuori regione. Allo stesso uomo risultavano intestate altre novanta auto. Dai successi accertamenti, i carabinieri sono quindi riusciti a risalire all’identità della coppia che aveva effettivamente usato l’auto per compiere il furto.

