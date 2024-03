Resta bloccata in ascensore e chiama i soccorsi: liberata dai vigili del fuoco. E’ successo stamattina a Macerata, in piazza Annessione, durante il mercato settimanale. La ragazza era in un edificio privato quando è rimasta bloccata nell’ascensore e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono così arrivati vigili del fuoco, polizia locale e 118 perché si temeva che avesse potuto accusare un malore. La ragazza è stata poi liberata e non è stato necessario il trasferimento in ospedale