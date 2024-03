Cade da una scala mentre sta lavorando nel suo capannone, trasportato in eliambulanza a Torrette un uomo di 47 anni. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio ad Esanatoglia. L’uomo, intorno alle 17, si trovava al lavoro nella zona industriale di Esanatoglia quando l’uomo, che stava svolgendo dei lavori nel suo capannone. Per farli era salito su di una scala. All’improvviso è caduto a terra. L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato un trauma toracico. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha poi trasportato il 47enne ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Dopo gli accertamenti sanitari l’uomo non sarebbe in condizioni gravi.

(redazione CM)