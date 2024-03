E’ stato aggredito con due coltellate, di cui una penetrante, inferte al collo.

E’ successo stamane nel bar di una stazione di servizio lungo via Albertini, ad Ancona.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima, un anconetano 51enne.

Sul posto sono accorse tre Gazzelle dei carabinieri, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica.

L’uomo versava in un lago di sangue. Subito medicato e stabilizzato sul posto, era fortunatamente cosciente e le due coltellate non hanno preso l’arteria.

Stabilizzato con non poca difficoltà il quadro clinico da parte del personale medico e sanitario, è stato trasportato gravissimo, a sirene spiegate, al pronto soccorso di Torrette dove nel frattempo era stato allertato il team di rianimazione composto da medici, anestesisti e infermieri.

L’uomo è stato quindi trasferito in sala operatoria.

Stando a quanto appreso, anche se tutto ancora in fase di accertamento, sarebbe stato lo stesso 51enne ad aver riferito che ad aggredirlo sarebbero stati due stranieri. Indagini e accertamenti in corso.

(al. big.)

(In aggiornamento)