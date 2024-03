Erano sbarcati ieri pomeriggio nel porto di Ancona, raggiunto a bordo della nave Ong Ocean Viking.

Due migranti, un tunisino e un pakistano, si è scoperto che avevano fatto nuovamente ritorno in Italia, nonostante i decreti di espulsione a loro carico eseguiti rispettivamente nell’aprile 2021 e nell’agosto 2022, a seguito dei quali gli era stato vietato il ritorno in Italia per 5 anni.

In considerazione di quanto emerso, per loro è scattato l’arresto dei poliziotti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Trattenuti nelle celle di sicurezza della questura, questa mattina si è tenuta la convalida in tribunale.

All’esito dell’udienza, l’arresto per entrambi è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma.

La polizia infatti, nell’ambito delle attività di propria competenza, fin dal pomeriggio di ieri è stata impegnata per le operazioni che hanno riguardato lo sbarco dei 336 migranti di diverse nazionalità.

L’Ufficio competente della questura, in prima linea per il contrasto all’immigrazione clandestina, ha formalizzato gli stranieri, regolarizzando la loro posizione sul territorio nazionale; mentre gli agenti della Divisione Anticrimine hanno lavorato per tutelare i minori affidandoli a strutture, individuate dalla Prefettura, e dislocate in tutto il territorio marchigiano. La polizia Scientifica ha invece svolto le operazioni di fotosegnalamento e identificazione, attraverso la raccolta delle impronte palmari e digitali, alimentando così il database al fine di identificare compiutamente tutti i migranti.

L’efficiente catena di lavoro in rapida successione, in sole dodici ore, è riuscita positivamente a concludere le operazioni, nel più importante sbarco che fino ad ora ha coinvolto il capoluogo dorico.