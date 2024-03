di Gianluca Ginella

«Sono intervenuto per difendere mia madre, non ho tentato di uccidere quell’uomo», si è difeso così il 27enne cubano arrestato nella notte tra sabato e domenica a Macerata per il tentato omicidio del compagno della sorella della sua ex. Oggi si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il gip ha confermato la misura cautelare in carcere. Il 27enne, assistito dall’avvocato Fabrizio La Rocca, si è collegato dal carcere di Montacuto di Ancona per partecipare all’udienza.

Sui fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica e che hanno portato al suo arresto, il 27enne ha detto di aver chiamato la ex perché aveva lasciato a casa la loro figlia con una babysitter ed era uscita.

Dopo quella telefonata la donna era tornata a casa e con lei c’erano anche la sorella e il compagno di quest’ultima. Secondo quanto riferito dal 27enne «è intervenuto a difesa della madre, che è stata aggredita dall’altro ragazzo.

Oggi abbiamo depositato la querela con il certificato medico della madre del mio assistito in cui si parla di un trauma costale con prognosi di sette giorni» dice l’avvocato La Rocca.

Secondo la versione del 27enne «Era sceso con un attrezzo da cucina – continua il legale -, non un machete ma un oggetto simile. L’altro ragazzo alla vista di questo oggetto è fuggito ed è caduto. Ma il mio assistito ha detto che voleva solo spaventarlo per farlo desistere dal comportamento aggressivo verso sua madre. Ho chiesto la derubricazione del reato in tentate lesioni o minaccia aggravata» continua il legale.

Secondo l’accusa, il 27enne avrebbe cercato di colpire il compagno della sorella della ex con una mannaia. Avrebbe tirato diversi fendenti di cui uno all’altezza della gola. L’altro era riuscito a schivarli. Sul posto era intervenuta, intorno all’1,30 di notte, una volante della polizia. Dopo gli accertamenti sul posto, sentiti i testimoni, gli agenti hanno arrestato il 27enne. Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.