«l restauro della Madonna di Macerata di Carlo Crivelli. La riscoperta di un capolavoro su tela» è stato presentato ufficialmente sabato a Roma. L’iniziativa è stata organizzata dal CeSma, Centro Studi Marche “G. Giunchi” in collaborazione con l’associazione “Amici di Palazzo Buonaccorsi”, nella splendida cornice dell’oratorio di Sant’Eligio de’ Ferrari. Il volume, a cura di Francesca Coltrinari, Daphne De Luca e Giuliana Pascucci, è stato pubblicato da Tab Edizioni con il sostegno dello studio legale Borgiani Parisella e associati.

Il volume raccoglie i risultati delle indagini scientifiche e del restauro del dipinto, i documenti e saggi di studio sull’unica tela realizzata da Carlo Crivelli, una sperimentazione rilevante per la storia dell’arte, la cui scoperta ha posto la Madonna di Palazzo Buonaccorsi al centro dell’interesse degli studiosi di tutto il mondo.

La serata, condotta dalla dottoressa Pina Gentili, direttrice del CeSma ha visto avvicendarsi nei saluti istituzionali il governatore dell’Arciconfraternita Giovanni Manna, il rettore monsignor Sandro Corradini, Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma, la responsabile dei Musei Civici di Macerata Giuliana Pascucci, la prorettrice dell’Università di Macerata Silvana Colella e la presidente degli Amici di Palazzo Buonaccorsi Paola Ballesi.

Gli interventi sono stati introdotti da monsignor Sandro Corradini, egli stesso storico di fama per le sue ricerche d’archivio su Caravaggio e lo stesso Crivelli, che ha colto l’occasione per ampliare il concetto di restauro alla riedificazione degli uomini oltre che delle opere d’arte. A seguire le presentazioni della professoressa Simona Rinaldi docente dell’Università della Tuscia e del professor Claudio Strinati.

E se la prima attraverso l’analisi delle tecniche del linguaggio pittorico ha illuminato la via delle grandi e suggestive relazioni internazionali degli artisti all’alba del Rinascimento, il secondo ha portato l’uditorio in un avvincente viaggio nella storia dell’arte, facendo emergere la figura di Crivelli, ingiustamente dimenticato e sottovalutato, come uno dei giganti della storia dell’arte europea.

Alla presentazione romana ne seguirà una a Macerata, organizzata dal Comune in collaborazione con L’Università di Macerata nell’Auditorium della Biblioteca “Mozzi Borgetti”, il 12 aprile.