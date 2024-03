Addio a Francesco Marcolini, per oltre 20 anni animatore instancabile del volontariato. Maceratese, aveva 84 anni, lascia la moglie Liana e le figlie Francesca e Stefania. Dipendente Carima prima e Banca Marche poi, è stato per tanti anni la colonna portante dell’Avis e dell’Aido. I donatori di sangue di Macerata e provincia lo ricordano con grande affetto e riconoscenza. A lui sono legati tanti ricordi di vita associativa e se oggi l’Avis di Macerata ha raggiunto livelli importanti per numero di donazioni e donatori, «il merito va a lui – dicono – che instancabilmente si è prodigato in tutti questi anni per la crescita del volontariato del sangue e degli organi. È stata la persona saggia, disponibile, che aveva una parola di incoraggiamento per tutti, accogliente, mai divisivo».

Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella parrocchia di San Francesco. La salma si trova nella del commiato della Croce verde a Sforzacosta.

(redazione CM)