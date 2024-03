di Mauro Giustozzi

Il progetto “Tuttincampo” raddoppia e rilancia una nuova sfida: non più solo integrazione e lavoro in azienda agricola ma l’opportunità che i giovani dell’Anffas, che partecipano a questa iniziativa, diventino veri e propri ciceroni per i turisti che visiteranno la Si.Gi, azienda agricola dove si sta sviluppando già questo nuovo progetto di inclusione dalla durata biennale.

Sperimentare e mettere in pratica una nuova modalità di integrazione sociale con gli strumenti dell’agricoltura responsabile, per offrire una valida alternativa ai classici centri diurni di riabilitazione per persone con disabilità è questo l’obiettivo di “Tuttincampo”, avviato dall’azienda agricola Si.Gi. con il patrocinio della Regione e con la collaborazione di fondazione Anffas Macerata, il Faro Cooperativa sociale, la Federazione regionale Coldiretti Marche e l’Università di Macerata. Ad illustrare l’iniziativa sono stati Martina Buccolini, presidente Donne Coldiretti Macerata e imprenditrice agricola Si.Gi., Marco Scarponi, presidente Anffas Macerata assieme al dirigente Gianfranco Pascucci, Beatrice Pini della cooperativa Il Faro e Maria Letizia Gardoni presidente di Coldiretti Marche. Un progetto di agricoltura sociale che si snoda nel Maceratese e che spicca per il coinvolgimento di giovani e adulti con disabilità cognitive in attività lavorative all’aria aperta e a contatto con la natura.

“Tuttincampo” ha una durata complessiva di due anni, con una prima fase di selezione, formazione e inserimento nel gruppo lavoro condotta con la collaborazione dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 15 e del servizio Umea del distretto sanitario Av3 di Macerata. «Già da due anni abbiamo attivato un progetto di agricoltura sociale denominato “Tuttincampo” – ha detto Martina Buccolini – con la collaborazione di altri partner che ci affiancano. Hanno partecipato cinque ragazzi con disabilità sensoriali che una volta conclusa la scuola superiore si trovano isolati e spesso senza alternative. L’azienda agricola Si.Gi. assieme alle psicologhe ed all’Università di Macerata crea attività agricole e pedagogiche che fanno da ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Cerchiamo di dare una routine e delle attività a questi giovani in modo che possano iniziare ad intraprendere un percorso lavorativo. Dopo i primi due anni abbiamo ora ottenuto un nuovo finanziamento dalla Regione per un nuovo progetto biennale che avrà un upgrade importante: il frutteto dei frutti antichi di Si.Gi. diventerà digitalizzato e curato dai ragazzi in modo da iniziare un progetto di turismo sociale in cui il visitatore potrà entrare nel frutteto e, attraverso un apposito qr code, potrà conoscere la storia dell’antica varietà di frutto che si trova davanti. E protagonisti saranno cinque giovani, e quindi altrettante famiglie, tutti con problematiche differenti che fanno parte dell’Anffas. Siccome due ragazzi hanno iniziato un tirocinio di inclusione sociale dovremo integrare con altri due giovani questa iniziativa».

I ragazzi si recheranno nell’azienda agricola la mattina di due giorni a settimana, lunedì e mercoledì, un dipendente dell’azienda, in qualità di bracciante agricola, segue il gruppo di lavoro per tutta la durata della sperimentazione, coadiuvato da un educatore professionale e due psicologhe. I ragazzi hanno la possibilità di partecipare a tutte le fasi della filiera agricola semina, raccolta, trasformazione, vendita. Anffas Macerata si impegna nel progetto attraverso la partecipazione di figure professionali come psicologi e assistenti sociali, predisponendo e monitorando progetti educativi condivisi volti a garantire la migliore serenità e qualità di vita delle persone aderenti. «L’Anffas essendo un’associazione di famiglie che si occupa di disabilità intellettiva in tutto l’arco della vita delle persone – ha detto Marco Scarponi – è un partner importante di questo progetto. Assieme all’azienda Si.Gi, all’università, alla cooperativa Il Faro e alla Coldiretti si è riusciti a mettere in campo questo tipo di attività. L’agricoltura sociale per i nostri ragazzi è un momento importante e socializzante: speriamo che la presenza di Unimc dia quel riscontro scientifico dei risultati che si possono ottenere con queste buone pratiche affinchè possano diventare valide alternative ai centri diurni che oggi restano quasi l’unica alternativa per i nostri ragazzi che concludono il periodo della scuola».

Al Dipartimento di scienze della formazione, beni culturali e turismo dell’Università di Macerata tocca invece la validazione del percorso di agricoltura sociale e la disseminazione dei risultati e dell’attività di animazione. «L’agricoltura sociale è una delle massime e migliori espressioni della multifunzionalità agricola – ha ribadito Maria Letizia Gardoni – che è stata inquadrata dal punto di vista legislativo con un decreto del 2001 e che ha dato un grande impulso alle aziende agricole che hanno sviluppato attività connesse. Non più soltanto produzione di cibo ma le aziende multifunzionali si occupano anche di accoglienza turistica e formazione didattica e pure di agricoltura sociale, ossia offrono servizi alla persona, alla cura rivolta ad anziani, minori a chi manifesta disabilità o dipendenze ed è un fenomeno molto interessante.

Oggi in Italia sono circa 9mila le aziende agricole che si occupano di agricoltura sociale e le Marche sono all’avanguardia perché per prime hanno legiferato inquadrando e normando questo ambito ed oggi abbiamo 75 aziende nella nostra regione che si occupano di queste attività. Come Coldiretti vogliamo implementare questa esperienza agricola perché le aziende vogliono fornire una molteplicità di servizi alle comunità dove operano in riferimento alla cura della persona».

In conclusione, anche Beatrice Pini ha voluto sottolineare l’importanza di come «ci sia un percorso educativo singolo per ogni ragazzo che viene accolto nell’azienda agricola e di come questo passaggio rappresenti l’occasione per un inserimento lavorativo grazie alla sensibilità mostrata dalla Si.Gi. per avviare un percorso di indipendenza per ogni ragazzo partecipante che possa aprire scenari come quelli dei tirocini di inclusione sociale in questo ma pure in altri settori lavorativi».