Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata per una sigaretta. E’ successo nel pomeriggio a Stella di Monsampolo (Ascoli). Si è trattato di un incidente che ha dell’assurdo ed ha messo a repentaglio la vita stessa della donna, se non fosse stato per un passante che ha avuto la prontezza di spegnere le fiamme che la stavano avvolgendo, per poi dare l’allarme.

L’anziana era uscita di casa per gettare la spazzatura. Pochi passi, per poi decidere, prima di rientrare, di accendere una sigaretta.

Nemmeno lei – rimasta cosciente per tutto il tempo – è stata capace di spiegare come, ma qualcosa, tra i suoi indumenti (forse un foulard in materiale sintetico) ha preso fuoco in pochi secondi, investendola al torace ed al volto. Una scena tremenda accaduta, provvidenzialmente, davanti agli occhi della persona che l’ha aiutata. Appena scattato l’allarme sono arrivati i soccorritori della Potes del 118 di San Benedetto, inviati dalla centrale operativa di Ascoli che, nel frattempo, aveva allertato anche l’eliambulanza, atterrata poco dopo in uno slargo vicino al luogo dell’incidente. Gli operatori della Potes si sono trattenuti a lungo con l’anziana, per stabilizzarla sul posto e prestare le prime cure alle ustioni, per poi farla caricare dall’equipaggio di “Icaro”, ripartito alla volta del capoluogo dorico.