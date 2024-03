Lavori in corso per la nuova mostra dei musei di Palazzo Buonaccorsi: “si tratta di Vis à Vis” che sarà visitabile dal prossimo 28 giugno al 12 gennaio 2025. La giunta comunale ha appena approvato il piano finanziario. L’organizzazione vede il coinvolgimento, per i prestiti delle opere del Settecento, le Gallerie degli Uffizi, l’Accademia di San Luca, Palazzo Baviera di Senigallia, la collezione Compagnoni Floriani e le collezioni comunali di Fano mentre per il contemporaneo il curatore ha preventivato presti privati e istituzionali (Mart, Collezione Maramotti) al fine di favorire l’avvio di un dialogo tra alcuni dei musei, pubblici e privati, più importanti in Italia e il territorio marchigiano. «La mostra – rileva il Comune – si presenta come esperienza conoscitiva che ha una sfida: portare fuori dalle Marche il suo patrimonio e portare nelle Marche lo sguardo contemporaneo di collezionisti, istituzioni, artisti mentre la promozione del progetto prenderà le mosse dalla presentazione nella sede della fondazione Marta Czok in occasione della Biennale di Venezia».

La previsione di spesa è di 120mila euro: 16mila per allestimento e progettazione, 29mila per trasporti, 7mila per assicurazioni, 26mila per il catalogo e la curatela, seimila per i restauri, 16mila per l’ufficio stampa, 15mila per la comunicazione e per la promozione, 5mila per l’inaugurazione e per le pulizie ed altri cinquemila sono stati inseriti alla voce imprevisti. Quanto alla previsione di entrata ci sono 60mila euro dalla Regione, 20mila come costo del personale, 30mila dagli sponsor e 10mila dalla biglietteria. Intanto fino al 7 aprile prossimo è visitabile la mostra “Luigi Bartolini attraverso il colore”, un approfondimento sulla produzione pittorica di Luigi Bartolini.

(l. pat.)