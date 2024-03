Finanziato con i Fondi dell’otto per mille il secondo stralcio del recupero del restauro di Palazzo Buonaccorsi a Macerata, annunciato tra gli interventi comunicati l’altro ieri dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli (leggi l’articolo).

Dopo l’intervento eseguito nel 2021 alle decorazioni della Galleria dell’Eneide e ai fregi settecenteschi del piano nobile è la volta del restauro degli affreschi del secondo piano, del prezioso pavimento in marmo e cotto della Galleria nonché del recupero degli storici infissi per riportare il Palazzo all’antico splendore.

«Un ringraziamento alla struttura commissariale e al senatore Guido Castelli per l’attenzione dimostrata alla zona del cratere sisma e al nostro territorio – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. È fondamentale che, di pari passo con la ricostruzione privata, si proceda con quella pubblica e, nello specifico, con i luoghi culturali dei nostri meravigliosi borghi che rappresentano un patrimonio unico».

«L’intervento, per un importo complessivo di oltre 300mila euro – spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -, è stato reso possibile grazie al continuo lavoro degli uffici comunali, che hanno ottenuto anche in questo caso l’accesso all’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per la categoria ‘Conservazione dei beni culturali’. Il progetto rientra all’interno di una più vasta programmazione volta alla conservazione e manutenzione dello storico Palazzo voluto dalla famiglia Buonaccorsi al principio del Settecento e oggi sede delle collezioni civiche e del Museo della carrozza. La struttura, frequentata da circa 20mila visitatori l’anno, necessità di nuovi lavori di manutenzione a seguito del sisma che ha colpito il territorio nel 2016».

A questo importante finanziamento si aggiunge il restauro della tavola quattrocentesca attribuita a Giovanni di Corraduccio presso i laboratori di restauro della Soprintendenza delle Marche per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, un altro importante riconoscimento del ruolo dei Musei di Macerata nel territorio.