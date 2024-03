Frontale fra auto, feriti due ragazzi: uno resta incastrato tra le lamiere. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 a Macerata, lungo la Carrareccia. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, i due veicoli si sono scontrati frontalmente all’altezza di Pneusmarche. Un impatto violentissimo, con le auto quasi praticamente distrutte. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco. Uno dei due ragazzi coinvolti, un 26enne, è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo lo schianto, è stato tirato fuori dai vigili del fuoco e poi trasferito in ospedale a Macerata. Anche l’altro giovane è stato accompagnato in ospedale. Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita.