Proiettili nascosti vicino ad una chiesa abbandonata a Fiastra. Si tratta di 368 cartucce di vario calibro: 12, 16 e 20. Il ritrovamento è dei carabinieri delle stazioni di Fiastra e di Valfornace.

Non si sa chi le abbia nascoste e sarebbero cartucce per la caccia. Sono stati trovati in uno stabile adiacente l’abbandonata chiesa di San Marco di Fiastra. I proiettili erano appoggiati in una stanza utilizzata in passato come alloggio del parroco. Lo stato di conservazione delle munizioni non è ottimale e per questo i carabinieri ritengono che fossero nascoste da tempo. 360 cartucce sono calibro 12, sette sono calibro 16, e una è calibro 20. Saranno distrutte.

(redazione CM)