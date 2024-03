In giro con una mazza da baseball nel bagagliaio dell’auto: denunciato un 30enne. Il giovane è stato fermato nel corso dei controlli della polizia locale di Macerata legati al giovedì di movida universitaria. Ci sono stati dalle 19 di ieri alle 4 di oggi, nell’ambito del progetto “LifeAddicted” (obiettivo fare informazione e prevenzione per evitare incidenti dovuti ad alcol e droghe). Attenzione in centro a Macerata per il contrasto all’inquinamento acustico e nelle aree dei cantieri e di sosta per residenti. Nelle zone periferiche controlli sulle strade. Dodici le persone sottoposte all’etilometro, nessuno è risultato positivo. Multa ad un automobilista per mancata revisione della vettura.

In viale Leopardi la polizia locale ha fermato un’auto di proprietà di un 30enne siciliano, con a bordo 4 ragazzi. Alla guida un 20enne romeno che vive a Macerata. Nel portabagagli gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball e il conducente non ha saputo dare spiegazioni sul perché questa si trovasse nel bagagliaio. È finita con la denuncia del proprietario dell’auto, che ha detto la mazza da baseball era sua. Il motivo della denuncia è legato al fatto che non può essere trasportata se non per motivi legati ad attività sportiva.

«La sicurezza urbana continua ad essere una delle nostre priorità – commenta l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – in questo caso rivolta alla fascia di popolazione più giovane. E per questo il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione va alla Polizia locale che opera ogni giorno al servizio della nostra comunità -. Lavoriamo con impegno, costantemente, per evitare situazioni pericolose e di disagio per assicurare benessere alla città».

«Le attività di controllo sono costanti e continue a tutela della popolazione – interviene il comandante della Polizia locale Danilo Doria – e per evitare che possano essere commessi gesti violenti soprattutto tra i giovani e di conseguenza per rendere più sano il divertimento».

(Redazione Cm)