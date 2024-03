Startup Boost-Incentivi & Opportunità è l’evento in programma giovedì 21 marzo, a partire dalle 10, al MATT Coworking in via Panfilo, 15. Si tratta di una giornata informativa in cui si parlerà degli investimenti e lo sviluppo, di imprenditoria giovanile, femminile, su come accedere a bandi e contributi. Nel pomeriggio sono previsti invece slot dove le imprese potranno avere incontri individuali su prenotazione.

L’appuntamento, al quale parteciperà portando i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano, sarà un’occasione per promuovere il portafoglio dei servizi e gli strumenti a sostegno della nascita e crescita delle imprese sul territorio, con un focus sulle imprese innovative femminili, che possono contare sul sostegno di diverse misure pubbliche, anche con risorse dedicate del Pnrr. Prevista la partecipazione di Invitalia e la presentazione, a cura di Regione Marche, del bando aperto per le startup innovative e delle, prossime misure per la creazione d’impresa. Informazioni www.thewaystart.it/startupboost tel. 3518751270 e mail prenotazione21marzo@thewaystart.it