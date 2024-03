Auto fa manovra e travolge due moto della polizia locale di Macerata. È successo in via Silone questa mattina intorno alle 11,30. Un giovane che stava al volante di una vettura nell’uscire da un parcheggio in retromarcia non si è accorto che c’erano in sosta due moto dei vigili di Macerata. Così prima ne ha centrata una che poi ha colpito l’altra in un effetto domino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non ci sono stati feriti.

(Foto di Fabio Falcioni)