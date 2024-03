di Mauro Giustozzi

Un’idea nata in bottega, sviluppata e perfezionata nell’ultimo anno, brevettata e che è pronta a sbarcare a livello nazionale e internazionale grazie alla partnership di un’azienda specializzata nel settore della cura dei capelli, nello styling venduto ai parrucchieri, uno strumento destinato a modificare il modo ed i tempi delle lavorazioni. Tutto questo nasce a Monte San Giusto, all’interno del salone Caterbetti Parrucchieri, grazie al genio ed all’applicazione dei fratelli Amleto e Ivan Caterbetti che hanno letteralmente inventato Speedy Light, una spatola innovativa che è destinata a rivoluzionare il mondo delle tecniche di schiaritura nei saloni di bellezza.

«Perché è nata questa idea? La necessità di dimezzare i tempi è stata la spinta principale. –ci dice Amleto Caterbetti-. Lo abbiamo verificato per primi noi nella nostra bottega: basta immaginare i giorni frenetici del venerdì e del sabato, quando numerose clienti desiderano schiariture o mèches sempre più belle e precise, ma, con il tempo sempre più limitato e con la necessità di andare di fretta ecco che ci è scattata questa illuminazione: dovevamo trovare un sistema che velocizzasse il lavoro ed ecco l’intuizione di Speedy Light che è stata concepita per rendere il processo più rapido, efficiente e preciso».

Il lavoro di ideazione prima e realizzazione poi da parte di Amleto e Ivan Caterbetti è durato oltre un anno, tra sperimentazione, prove, modifiche, aggiustamenti fino ad arrivare al completamento del prodotto che è stato regolarmente brevettato intanto per l’Italia presso la Camera di commercio e che nei prossimi mesi verrà lanciato anche sul mercato mondiale grazie ad un accordo in via di definizione con una azienda marchigiana del settore. «Speedy Light offre vantaggi significativi per i professionisti del settore – ribadisce Ivan Caterbetti -. In primis il montaggio di pettini intercambiabili, è la prima spatola creata con questa caratteristica. I pettini intercambiabili consentono di adattare la spatola alle diverse esigenze di schiaritura e colorazione. La spatola è progettata con un pettine alto da 3 centimetri che può contenere l’eventuale cotonatura e si avvicina alla radice senza macchiare la cute. Cambiando i pettini, puoi ottenere diverse tecniche di schiaritura e colorazione. Grazie al design che combina spatola e pettine in un unico passaggio, Speedy Light accelera il processo di applicazione e garantisce precisione, permettendo al parrucchiere di lavorare con creatività e facilità, senza bisogno di aiuto esterno. È uno strumento che mette il professionista al centro dell’azione. Rappresenta molto più di una spatola, è un alleato per la creatività e un simbolo di innovazione nel mondo della bellezza.

Soprattutto è uno strumento utile e innovativo per chi si avvicina al mondo del parrucchiere. La sua efficacia risiede nella semplicità e nella velocità con cui permette di ottenere risultati soddisfacenti». Da Monte San Giusto, dalle Marche, arriva questa novità destinata a rivoluzionare il mondo dell’artigiano specializzato nell’acconciatura della capigliatura femminile che molto interesse ha suscitato nelle grandi aziende che commercializzano strumenti professionali per il settore. «Nella nostra attività che quest’anno taglia il traguardo dei 50 anni dall’apertura del salone a Monte San Giusto – conclude Amleto Caterbetti – ci siamo sempre spinti oltre, verso l’innovazione che potesse migliorare il modo di lavorare dentro una parrucchieria e questa spatola che abbiamo inventato segue altri esempi che nel passato abbiamo lanciato come un nuovo modello di bigodini. E’ un’innovazione quella della spatola Speedy Light che nasce proprio dal lavoro quotidiano che svolgiamo con le nostre clienti e che ora potrà essere di aiuto ad altri colleghi che ne potranno beneficiare in termini di qualità e velocizzazione dei tempi di lavorazione».