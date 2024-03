Quattordici mici tenuti nella sporcizia e pure una carcassa di gatto in putrefazione, poi un paio di pistole e cartucce e proiettili detenute illegalmente: queste in sintesi le accuse per una donna di 50 anni, maceratese, che oggi è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. Parte civile si sono costituiti l’associazione animalista Oipa e il condominio dove la donna abitava all’epoca dei fatti.

L’accusa contesta alla 50enne, una professionista (assistita dall’avvocato Giorgio De Seriis) di aver tenuto nell’appartamento dove viveva 14 gatti, di cui 4 cuccioli, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, questo perché la casa era in condizioni igieniche che l’accusa definisce «pessime» per la presenza di una carcassa di gatto in putrefazione ed escrementi di animali in ogni locale, sia sui pavimenti che sopra i mobili, «costringendo così i gatti a dormire tra la propria sporcizia, privi di acqua e cibo e degli appositi contenitori per le deiezioni». A causa delle deiezioni animali in ogni locale sia sopra i pavimenti che sopra i mobili, è accusata di aver «provocato emissioni odorose atte a molestare le persone che abitavano nel condominio e nelle vicinanze» dice l’accusa. Oltre ai gatti, le contestazioni riguardano anche pistole e proiettili detenuti illegalmente. L’accusa parla di una Beretta 98 F calibro 7,65, di una pistola Smith & Wesson, di un caricatore per revolver, di un caricatore per pistola, di un pugnale etnico, di 150 cartucce per pistola automatica calibro 7,65, di 144 cartucce 357 magnum, di 49 cartucce per calibro 38. I fatti contestati sono stati accertati tra il luglio e l’agosto del 2022. Oggi il giudice Daniela Bellesi ha rinviato a giudizio l’imputata, il processo si aprirà nel marzo del 2025. Parte civile oggi si sono costituiti sia il condominio che l’associazione Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali).

(Gian. Gin.)