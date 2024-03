Controlli su alcune persone con accessi abusivi al sistema informatico: condannato a due mesi un carabiniere in congedo. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. I fatti che gli venivano contestati risalgono al 19 gennaio del 2018. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, il 56enne Marco Conforti, di Castelraimondo, all’epoca dei fatti in servizio alla stazione carabinieri di Pioraco con il grado di maresciallo maggiore, avrebbe fatto «accessi al sistema informatico Sdi (Schedario informatico del Ced interforze) relativo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico» dice l’accusa, che aggiunge che queste azioni sarebbero avvenute al di fuori di qualsiasi attività istituzionale e per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per accedere al sistema il 56enne avrebbe utilizzato le credenziali che aveva per ragioni d’ufficio e, secondo l’accusa, avrebbe visionato i dati relativi ad una serie di persone anche nel periodo nel quale si trovava in licenza straordinaria. Gli accessi sarebbero circa 25, alcuni verso un suo famigliare, altri verso persone che, come sostiene l’accusa, non avevano interesse operativo e non erano collegabili ad alcuna attività di polizia giudiziaria. Il pm oggi ha chiesto la condanna a 4 anni per l’imputato. Il giudice Domenico Potetti lo ha condannato a due mesi, pena sospesa. Il 56enne è difeso dall’avvocato Guglielmo De Luca: «Questa sentenza, seppure mite, ci dispiace perché Conforti – dice il legale – è un maresciallo che ha sempre svolto il suo servizio con onore e decoro e ogni accesso al sistema lo ha sempre fatto ai fini del controllo del territorio e della prevenzione dei reati. L’intenzione è di appellare la sentenza, prima leggeremo le motivazioni».

(Gian. Gin.)