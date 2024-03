di Monia Orazi

Altri sei mesi di indagini suppletive per fare chiarezza sulla morte di Michele Sensini, 47enne giornalista e guida escursionistica morto il 28 giugno 2022, precipitando per 50 metri con la bici, in un burrone lungo un sentiero che conduceva alle gole del Fiastrone, dove si era recato per un sopralluogo. Lo ha deciso il gip Claudio Bonifazi, del tribunale di Macerata, dopo l’udienza del 5 marzo scorso.

Indagato per omicidio colposo il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia. Era stata la famiglia del 47enne ad opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pm. E ora il gip ha disposto ulteriori sei mesi di indagine, disponendo un nuovo interrogatorio per il primo cittadino Scaficchia e l’audizione dei due testimoni citati dalla famiglia Sensini, le due guide escursionistiche Tommaso Fagiani e Maurizio Fusari, che quel giorno un’ora dopo Michele Sensini, si erano recati lungo il sentiero, anche loro per un sopralluogo, avuta notizia dell’apertura.

«Aspetti dirimenti della vicenda – scrive il gip – appaiono riguardare le seguenti circostanze: se e in quali termini sia stata data pubblicità, al di là dell’apposizione del cartello di interdizione dell’accesso, alla chiusura del tratto di sentiero ove è avvenuto l’incidente; se la finalità e comunque la conseguenza sostanziale delle ordinanze sindacali 32 e 33 del 23/6/2022 fosse anche quella di consentire la fruizione del tratto di sentiero in oggetto per accedere al sentiero turistico 342 denominato “Gole del Fiastrone».

Secondo il giudice l’audizione delle due guide turistiche sarebbe utile anche per chiarire questi aspetti, cioè per chiarire se loro sapevano che il sentiero fosse stato chiuso e poi riaperto e se lo sapeva anche Sensini. Per capire se «il tratto dove è avvenuto l’incidente fosse l’unico praticabile oppure vi fossero anche percorsi alternativi» per arrivare a valle. Infine per chiarire «se risulta loro che la riapertura del sentiero alle escursioni fosse stata caldeggiata al sindaco dallo stesso Sensini».

La famiglia Sensini è assistita dall’avvocato Giuseppe Maria Giammusso, il sindaco Sauro Scaficchia dall’avvocato Bruno Pettinari.