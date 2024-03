Oltre cento invitati presenti alla Filarmonica di Macerata per omaggiare la Festa della Donna. È stata una conviviale molto partecipata quella avvenuta sabato 9 marzo nel teatro della Società Filarmonico Drammatica di Macerata dove, come ogni anno, si è tenuta la tradizionale cena dei soci e amici per celebrare la data internazionale dedicata alle donne.

La serata si è aperta con alcune immagini dedicate al servizio di Linea Verde che il 23 marzo andrà in onda su Rai Uno e che racconterà proprio la storia dell’edificio e dell’associazione filantropica maceratese: «Sicuramente è un’ottima occasione per mettere in mostra la storia della Filarmonica durante l’Ottocento – spiega il presidente Enrico Ruffini – non è molto conosciuta persino dai maceratesi. Le telecamere di Linea Verde la racconteranno in dettaglio e hanno anche voluto immortalare con grande stupore il ballo del Gattopardo in costumi d’epoca, che è stato realizzato nel nostro teatro. Proprio a Macerata, inoltre, si deve la nascita del primo moto risorgimentale datato 1815 che mette la nostra città in prima fila per la ricezione delle idee unitarie».

Proprio lo statuto del 1809 della Società Filarmonica, all’articolo 4, sanciva il diritto delle donne di associarsi e di votare, anche senza la partecipazione dei coniugi. «Possiamo dire senza paura di essere smentiti – prosegue il presidente – che dal punto di vista della parità di genere la Filarmonica era almeno 60 anni in anticipo sul resto del Paese». Durante la cena è intervenuta anche la vice sindaco Francesca D’Alessandro che ha sottolineato come la festa della donna dovrebbe essere trasformata nella festa dei diritti delle donne, date le molte situazioni di ineguaglianza ancora riscontrabili. Ad allietare l’evento anche le letture da parte di Gabriela Lampa di alcuni brani musicali pensati e dedicati al mondo femminile, sullo stesso palco si sono poi esibite le Holgrams e la sassofonista Deborah Vico.

Francesca D’Alessandro e Gabriela Lampa sono poi state omaggiate con un piccolo riconoscimento per il loro impegno sociale a favore della parità di genere, lo stesso omaggio è stato riservato anche a Julia Bizzari che a nome del Centrale Macerata, gestore del Circolo de La Filarmonica, ha organizzato e coordinato l’evento lasciando molto soddisfatti tutti i partecipanti. «Per i nostri soci l’appuntamento con l’8 marzo è immancabile – conclude il presidente Ruffini – siamo molto felici per la riuscita dell’appuntamento e mi piace immaginare che se il mondo fosse governato con occhio materno, forse non avremo più posto per la guerra e le distruzioni che purtroppo segnano questo tempo».