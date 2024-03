Entra nel vivo il progetto “B.live – Biblioteca da vivere”, finanziato col bando “Giovani in biblioteca”, del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La biblioteca apre le sue porte ai giovani tra i 14 e 35 anni, che potranno partecipare a numerose attività laboratoriali in maniera gratuita: «Un altro passo avanti nella condivisione dei beni della città e nel coinvolgimento dei giovani nelle attività sociali», commenta l’assessore alle politiche giovanili, Marco Caldarelli.

Il primo appuntamento è per domani dalle 16 alle 18, alla Sala Castiglioni con il laboratorio di educazione digitale a cura di Red – Rete educazione digitale. Altre iniziative in programma sono, con inizio il 18 marzo, il corso di teatro su Pier Paolo Pasolini a cura di Aaa Minimo Teatro di Maurizio Boldrini e, a seguire, ma la data ancora non è stata stabilita, verrà avviato anche il laboratorio di italiano per alunni non italofoni curato dall’Università degli Studi di Macerata.

Il progetto “B.live – Biblioteca da Vivere” ha tra i suoi obiettivi quello di creare spazi e momenti di aggregazione giovanile positivi all’interno della biblioteca comunale Mozzi Borgetti. La biblioteca sarà valorizzata come bene comune, come spazio di incontro e cooperazione, promuovendo il valore della condivisione e, allo stesso tempo, garantendo ai giovani spazi di aggregazione positivi, per favorire percorsi di emancipazione e socializzazione. «La biblioteca, seguita dall’ufficio cultura, sta diventando sempre più un’agorà in cui accogliamo tutti per una vera crescita culturale della comunità, dai piccoli e le loro famiglie con letture e laboratori ai giovani con attività legate maggiormente ai loro interessi fino ad arrivare agli approfondimenti culturali per esperti – interviene l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta – la biblioteca comunale Mozzi Borgetti è uno spazio a disposizione di tutti in cui c’è attenzione alle esigenze di ogni utente e le tante attività organizzate in collaborazione con le associazioni attive sul territorio ci aiutano a potenziare l’offerta culturale con qualità e competenza».

Partner del progetto sono l’Università degli Studi di Macerata, l’associazione Gruca, Labs Laboratorio Sociale, l’Aaa Minimo Teatro, Red – Rete educazione digitale e Officine Mattoli, che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale e ricreativa del progetto. Per restare aggiornati sulle attività in programma e per conoscere le modalità di iscrizione è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram dell’Informagiovani di Macerata.