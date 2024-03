Il suo cane morde una donna: condannata una 50enne. E’ la sentenza emessa oggi dal Giudice di pace di Camerino. Imputata per lesioni personali colpose Roberta Giosuè, 50enne, di Pieve Torina. I fatti risalgono al 25 settembre 2022. Il cane della donna, un meticcio, era a passeggio con un’altra persona che lo portava a guinzaglio e senza museruola. All’improvviso, secondo l’accusa, aveva morso al polpaccio Loredana Dell’Orso, causandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo la denuncia della donna, la proprietaria del cane è finita a processo.

Stamattina la sentenza della giudice Giuseppina Vita. L’accusa era sostenuta dalla pm Francesca D’Arienzo, l’imputata era difesa dall’avvocato Giovanni Fedeli, mentre la parte civile dall’avvocato Francesco Copponi. L’accusa aveva chiesto per la proprietaria del cane una condanna a 1.000 euro di multa, la giudice ha deciso di condannarla a 700 di euro di multa, più 2mila euro di provvisionale come risarcimento danni alla parte civile. Rimettendo poi al giudice civile la causa per il danno estetico, visto che alla donna che era stata morsa le è rimasta la cicatrice.

