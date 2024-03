Assemblea sindacale di Unarma al comando provinciale dei carabinieri di Macerata alla presenza, oggi, del colonnello Nicola Candido. «Proseguiamo senza sosta in sinergia con la segreteria regionale, l’impegno preso per verificare le condizioni di lavoro dei carabinieri in servizio nella provincia di Macerata, riuscendo a creare una struttura sindacale attenta alle reali esigenze del personale – dice il segretario generale provinciale di Macerata, Antonio Voto -. I dirigenti sindacali hanno avuto modo di rappresentare ad una vasta platea intervenuta per l’occasione, alcune problematiche che riguardano sia gli uffici dei vari comandi centrali e periferici, con un occhio sempre attento a quegli operatori maggiormente impegnati nel controllo del territorio e dell’ordine pubblico. Un incontro proficuo che ha permesso di riaffermare l’unitarietà su alcuni temi di grande interesse a favore delle donne e degli uomini dell’Arma quali la nota questione che affligge il personale sulla non corretta applicazione delle norme che regolano il diritto al trattamento alimentare». Su questo il segretario regionale Carmine Alborino, aggiunge: «ho sempre pensato che il dialogo costruttivo, tra sindacato e datore di lavoro, sia la strada maestra per prevenire innanzitutto possibili controversie, ma anche per risolverle». All’indomani della Giornata dei diritti delle donne, varie questioni attinenti la promozione ed il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro sono state illustrate della segretaria vicaria di Pesaro Floriana Casciabanca che guida l’ufficio per le parti opportunità da poco istituito. Il segretario generale regionale Paolo Petracca ha parlato delle novità legate ai procedimenti amministrativi legati ai benefici previdenziali ed assistenziali spettanti alle “vittime del dovere”.

Il segretario generale regionale vicario Giuseppe Palermo ha parlato dei procedimenti amministrativi legati ai provvedimenti medico-legali: «dobbiamo intervenire operativamente per prevenire i principali rischi professionali cui è esposto il nostro personale, con particolare attenzione ai tanti colleghi che ogni giorno durante il servizio vengono aggrediti e feriti riportando anche gravi traumi e lesioni. Il segretario regionale Francesco Clemente, ha toccato il delicato argomento della Legge 104/1992 relativa alla disciplina, requisiti e agevolazioni previste per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, i trasferimenti temporanei e i ricongiungimenti del coniuge lavoratore. Il presidente Michele Pasqualicchio, portavoce del segretario generale Antonio Nicolosi, assente per altri impegni istituzionali, ha detto: «i carabinieri non possono più attendere il rinnovo contrattuale sia per il significativo aumento dei prezzi anche di beni di prima necessità che non permette più ai colleghi di poter arrivare a fine mese. La presidente del Consiglio si è formalmente impegnata, nonostante l’attuale difficile congiuntura economica, a tenere in cima all’agenda del Governo la tempestiva apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale e di quello per la realizzazione della previdenza dedicata – per questo a breve sarà emanato il decreto che riconosce formalmente le organizzazioni sindacali militari maggioritarie, che siederanno al tavolo del contratto». Particolarmente apprezzato per la disponibilità organizzativa è stato l’intervento del segretario di Macerata Antonio Ernesto per sostenere il ricorso al Tar per i “turnisti”, il quale ha ribadito che il termine per l’adesione al ricorso è stato necessariamente prorogato al 31 marzo segreteria nazionale proprio in virtù delle numerose adesioni. Infine Antonio Voto sottolinea: «questo è un segnale forte di unione di intenti tra le segreterie regionale/provinciale e la segreteria nazionale in risposta allo sciacallaggio fatto con false dichiarazioni che i soliti noti sindacalisti stanno mettendo in atto beceramente per cercare di rosicchiare qualche iscritto in giro evidentemente perché ormai non hanno altri temi da affrontare. Ci batteremo per le libertà sindacali e lo continueremo a fare a tutela delle donne e degli uomini dell’Arma che sono stanchi dei soliti noti, con il diritto di scegliersi il sindacalista da cui farsi rappresentare».