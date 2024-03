Molestie sessuali a due cuginette, la Cassazione conferma la condanna a dieci anni per l’ex compagno di una zia delle minori che era stata decisa sia in primo grado che in appello. I fatti contestati sarebbero avvenuti nell’arco di alcuni anni, fino al 2016. Una delle minori avrebbe subito i presunti abusi da parte dell’allora compagno di una zia, un 73enne di Macerata, da quando aveva 5 o 6 anni (nel 2007) e fino al 2016. Secondo l’accusa l’uomo si sarebbe approfittato della piccola quando i genitori gliela affidavano in quanto loro amico.

Altra vittima una cuginetta della bambina. Anche lei avrebbe subito le violenze nel corso di diversi anni, da quando non ne aveva ancora compiuti dieci e sempre fino al 2016. Le due minori avevano poi iniziato a farsi tra di loro delle confidenze su ciò che avevano subito e alla fine avevano trovato il coraggio di raccontare tutto ai loro genitori che avevano denunciato.

Dopo la conferma in Appello della condanna a 10 anni per l’imputato, i suoi legali, gli avocati Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi, hanno fatto ricorso in Cassazione. Al processo erano parte civile i genitori e le ragazzine, tutelati dagli avvocati Alessandro Marcolini e Simona Nasso.

«La procura ha fatto indagini serratissime e dettagliate, inoltre tribunale di Macerata, Corte d’appello e Cassazione sono stati rapidissimi evitando di causare ulteriori sofferenze per le vittime – dice l’avvocato Marcolini -. La pagina giudiziaria di questa vicenda si può definire terminata. Spero che col tempo queste giovani vittime riescano a lenire il dolore vissuto e trovare serenità. Le vittime di questi fatti devono sempre denunciare, lo Stato per aiutarle fornisce il gratuito patrocinio».

* A tutela delle vittime viene omesso il nome dell’imputato.