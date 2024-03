Beve, prende un’ascia e inizia a brandirla verso i vicini: denunciato un 57enne. L’uomo ha terrorizzato un quartiere di Appignano da dove sono partite diverse telefonate per chiedere aiuto ai carabinieri. È successo in tarda serata quando un 57enne, dopo aver bevuto troppo, mosso dall’astio per due vicini di casa, una coppia di macedoni, ha preso un’ascia e ha iniziato a brandirla sia verso i vicini che con le persone che sono intervenute per cercare di calmarlo. Sul posto si è concentrato l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri: del Norm di Macerata e dei comandi di Appignano e Cingoli. I militari, arrivati a sirene spiegate, sono riusciti a calmare il 57enne e a farlo tornare in casa riuscendo ad evitare che la situazione degenerasse. In base a quanto accertato dai carabinieri, tutto era partito dal rapporto difficile che l’uomo ha con i vicini e l’assunzione di alcol ha peggiorato la situazione. Il 57enne è stato denunciato per minaccia aggravata.

(redazione CM)