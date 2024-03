di Gianluca Ginella

Infastidisce i clienti di un bar di Macerata, poi minaccia e spintona i carabinieri: arrestato un 36enne. È successo ieri poco prima della mezzanotte. Dal bar La Rotonda ai Giardini Diaz è arrivata una telefonata del titolare ai carabinieri. C’era un problema con un uomo che, dopo aver ecceduto col bere, dava fastidio ai clienti del locale. Tra questi anche alcune ragazze. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l’albanese Erlin Jorgji, 36 anni, che era in stato di agitazione. I militari hanno cercato di calmarlo e gli hanno chiesto di fornire i documenti.

L’uomo all’inizio si è rifiutato, poi un connazionale lo ha convinto a dare i documenti. Mentre i militari prendevano nota dell’identità del 36enne l’uomo ha iniziato a dire frasi come: «ora vi faccio vedere io, vi spacco la faccia». Poi il 36enne ha spintonato un carabiniere e ha tentato di prendere il braccio di un altro militare. A quel punto i carabinieri hanno cercato di bloccare il 36enne che ha provato a divincolarsi e ha spintonato i carabinieri che alla fine sono riusciti ad ammanettarlo. Due militari hanno riportato alcune ferite con prognosi uno di 5 giorni e l’altro di 4 giorni. Dopo l’arresto, questa mattina il 36enne è comparso al tribunale di Macerata per la direttissima. L’udienza si è svolta davanti al giudice Federico Simonelli. Il 36enne è assistito dall’avvocato Vanni Vecchioli, in sostituzione del legale Giuseppe De Rosa. Alla fine accusa (pm Francesca D’Arienzo) e difesa si sono accordate per il patteggiamento a un anno e tre mesi. Il 36enne dopo l’udienza è tornato libero.