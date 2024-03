Morto a 54 anni cadendo da una scala mentre stava lavorando, il titolare patteggia dieci mesi dal gup del tribunale di Macerata. L’udienza si è svolta questa mattina. La vicenda riguarda quanto accaduto il 21 aprile del 2023 a Sant’Angelo in Pontano. Quel giorno Fabrizio Seri, di San Ginesio, si trovava a lavorare in una abitazione per montare un pergolato. Mentre stava su di una scala, a circa due metri di altezza, era caduto a terra e aveva riportato un grave trauma cranico e toracico. Ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza, il 54enne era morto a distanza di sette giorni (il 28 aprile). Il datore di lavoro, un 43enne che vive a San Ginesio, è finito sotto accusa per omicidio colposo. Gli vengono contestate violazioni sulle norme antinfortunistiche e in particolare di aver omesso di vigilare affinché il dipendente indossasse l’elmetto protettivo. Oggi l’imputato, difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, ha patteggiato 10 mesi davanti al giudice Giovanni Manzoni. Parte civile la moglie e i due figli di Seri, tutelati dall’avvocato Leonardo Criscuoli.

(Gian. Gin.)