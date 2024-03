di Gianluca Ginella

In servizio in questura il nuovo vicario del questore di Macerata, è il primo dirigente Marcello Pedrotti. Ha 56 anni, è di Cattolica, e nel corso dei suoi 31 anni di carriera, iniziati come agente della polizia stradale a Cesena e Biella, ha maturato una importante esperienza in settori chiave. Lo ha sottolineato il questore Luigi Silipo oggi nel presentarlo alla stampa ringraziando innanzitutto Rocco Carrozzo il precedente vicario per il lavoro svolto.

«Sono veramente contento perché a Macerata arriva un dirigente di polizia di grandissima esperienza che ha fatto la sua carriera in unità operative e ha maturato una grande esperienza nell’ufficio di gabinetto che è il cuore organizzativo di ogni questura, e nella polizia amministrativa che è anch’essa molto importante – ha sottolineato il questore -. Inoltre ha esperienza nei servizi d’ordine pubblico e ha diretto dei commissariati. Io sono veramente contento di accogliere il collega a Macerata e sono certo che la sua esperienza verrà tradotta in organizzazione che porterà benefici sia alla questura che a tutta la cittadinanza. Un dirigente completo che è veramente una fortuna avere per Macerata con esperienza».

«Ringrazio il dipartimento per questa possibilità e il questore per le parole, spero di essere all’altezza delle aspettative e lo farò mettendo in campo l’esperienza di 31 anni di servizio e l’entusiasmo che non mi ha mai abbandonato in 31 anni – ha detto Pedrotti -. Poi sono particolarmente contento anche perché sono diventato cittadino marchigiano da 14 anni da quando ho sposato mia moglie che è anconetana e mi sono trasferito».

Il nuovo vicario è entrato in polizia nel 1993 iniziando la carriera da agente, in quella qualifica ha prestato servizio nelle sedi di Cesena e Biella come operatore di Polizia stradale e successivamente, dopo avere conseguito il brevetto di comandante di unità navale al Centro nautico e sommozzatori della polizia di La Spezia, nella sede di Rimini, all’Ufficio di polizia di frontiera. Nel 1998, dopo avere vinto il concorso da funzionario, viene nominato vice commissario e, al termine del corso di formazione alla Scuola superiore di polizia a Roma viene assegnato, nel 1999, alla polizia di frontiera per la Lombardia, a Milano. Lì ha lavorato sulla sicurezza aeroportuale, occupandosi in via esclusiva all’indomani dell’attentato alle torri gemelle nel 2001. Trasferito alla questura di Rimini nel 2004, in quella sede ha ricoperto vari incarichi fino al 2019: da capo di gabinetto, a dirigente della Digos, a dirigente della Divisione del personale. A Rimini ha contribuito ad organizzare e gestire sul campo numerosissimi e delicati servizi di ordine pubblico. Inoltre, come dirigente Digos, ha coordinato numerose attività di polizia giudiziaria correlate agli ambienti del tifo violento e dell’anarco-antagonismo. Trasferito alla questura di Bari, nel 2020 ha assunto la dirigenza del Commissariato di Monopoli, sede dove – appena insediato – si è trovato a fronteggiare l’emergenza pandemica prima e la ripartenza, subito dopo, di un territorio fortissima vocazione turistica.

Promosso primo dirigente, nel 2022 è stato assegnato Questura di Taranto con l’incarico di dirigente della Divisione amministrativa e sociale e il primo marzo 2023 è stato nominato capo di gabinetto di Taranto. Lì ha organizzato e diretto numerosi e complessi servizi di ordine pubblico, su tutti quello correlato dell’impianto siderurgico ex Ilva. Pedrotti, laureato in Scienze Politiche con master post universitario in Criminologia forense, è sposato con un’ufficiale dei carabinieri. La coppia ha una figlia di 11 anni.

Il questore oggi ha anche sottolineato con soddisfazione la promozione di Patrizia Peroni e di Edoardo Polce, diventati entrambi primo dirigente: «Questo è motivo di grande soddisfazione per la questura conoscendo l’impegno dedizione e sacrificio messo in campo dai colleghi».

(foto Falcioni)