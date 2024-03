di Luca Patrassi

L’altro ieri dall’opposizione alcuni consiglieri, in occasione della discussione di una delibera di variazione al bilancio (leggi l’articolo), avevano protestato per i criteri adottati per l’erogazione dei finanziamenti ad alcune associazioni per le attività ed oggi arriva una interrogazione a firma del consigliere comunale del Partito democratico Maurizio del Gobbo che chiede di conoscere l’ammontare dei fondi che l’amministrazione comunale intende destinare al festival Macerata Racconta. Le voci annunciano tagli in arrivo.

«Macerata Racconta – scrive Del Gobbo – è un evento culturale di grande rilevanza che dal 2011 si svolge nella nostra città, abitualmente all’inizio di maggio: si contano mediamente oltre seimila presenze, 60 eventi pubblici tutti gratuiti, 80 ospiti, oltre 90 ore di incontri, 10 luoghi diversi in centro storico, 40 case editrici coinvolte, 15 scuole e 600 studenti coinvolti. Dal 2 al 5 maggio prossimi avrà luogo la quattordicesima edizione: per l’organizzazione del festival letterario Macerata Racconta, l’associazione culturale ConTesto, curatrice dell’evento, si avvale della collaborazione del Comune e dell’Università di Macerata. Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha sempre sostenuto anche finanziariamente l’associazione ConTesto: nel 2018 sono stati stanziati 25mila euro, nel 2021 e 2022 sarebbero stati stanziati circa 21mila euro, nel 2023 sono stati stanziati 18mila euro».

Fatta la premessa, il consigliere comunale del Partito Democratico Maurizio Del Gobbo formula la domanda al sindaco Sandro Parcaroli: «Si interroga pertanto codesta Amministrazione per conoscere quanti fondi sono stati stanziati per l’edizione 2024 del festival letterario Macerata Racconta».