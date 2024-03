“Le nuove tecnologie nella diagnostica”, questo il nome del secondo convegno organizzato da Fisiomed nel 2024 e terzo da quando, a fine ottobre, è stata inaugurata la nuova sede a Sforzacosta. Nel moderno polo in via Giovanni XXIII, il gruppo medico propone per sabato 16 marzo un nuovo ed interessante incontro, un corso gratuito che darà diritto a 6 crediti Ecm.

A conferma dello spessore dell’appuntamento, saranno ben 13 gli interventi di medici, professori e specialisti che si susseguiranno dalle 9 di mattina. Ci si confronterà ripercorrendo le tappe e lo sviluppo della diagnostica, si approfondiranno varie tipologie di esami e si giungerà ai nuovi macchinari. Oltretutto appena acquistati e messi a disposizione da Fisiomed, un investimento importante per dare ai pazienti risposte sempre più rapide e soprattutto accurate, perché la prevenzione della salute è fondamentale.

Tra i relatori spicca la presenza di Emanuele Frontoni, esperto di intelligenza artificiale. Illustrerà il grande aiuto che può trarne il mondo della sanità. I lavori nella nuova sala conferenze inizieranno alle 9 col saluto dell’amministratore di Fisiomed, Enrico Falistocco. Moderato dal direttore sanitario di Fisiomed, Gianfranco Bonfili e dal giornalista Fabrizio Scoccia, il dibattito verrà aperto da Emanuele Frontoni per mostrare ruolo e capacità di ”L’intelligenza artificiale nella sanità”. Cesarina Giustozzi e Pietro Cruciani parleranno della mammografia, trattando rispettivamente “La storia della mammografia” e “La mammografia 3d con tomosintesi”. Paola Campanella interverrà su “La risonanza mammaria”. Dopo una pausa caffè nella nuova area ristorazione di Fisiomed, altri quattro dottori in successione, Maurizio Lucarelli con “Rachide in Risonanza”, Marcello Bartomioli “L’esame Tc Conebeam”, Giuseppe Luchetti “Diagnostica Ecografica” e Valentina Salvatori “La diagnostica Vascolare”, chiuderanno la prima parte della giornata.

A questo punto ci sarà spazio per la discussione e poi il pranzo, si ricomincerà alle 13.45 con “Da immagine ad immagine: la Tac 128 strati” a cura di Renato Principi. Poi sarà il turno di Davide Marchionne che tratterà il tema del “Confort paziente”, seguirà Maurizio Bray su “La radioprotezione del paziente secondo il decreto legislativo 101/2020”. Ultimi due interventi saranno quelli di Sabino Mangino su “Tac con mezzo di contrasto” e di Guido Neri che parlerà di “Risonanza con il mezzo di contrasto”. I lavori termineranno all’incirca alle 16.30. I posti sono limitati, per iscriversi www.topcongress.com.