E’ stato colpito con un fendente all’addome, in pieno giorno, nei pressi della Caritas sulla Flaminia, vicino alla stazione ferroviaria di Ancona.

L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 14 quando l’uomo, un 37enne pakistano residente al Piano, si trovava in compagnia di due connazionali. La lite, avvenuta con tre somali, è scoppiata per motivi tuttora da chiarire. Fatto sta che ad un tratto è spuntato un coltello. Uno dei tre africani ha colpito il 37enne per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Nella concitazione di quei momenti il pakistano, seguito dai due amici, è andato a cercare aiuto dirigendosi verso la stazione ferroviaria dove ha trovato gli agenti della Polfer. Chiamato il 112, sul posto è intervenuta l’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo. Gli agenti della Polfer, avviate le indagini, hanno successivamente rintracciato due dei tre somali, rimasti nei pressi della mensa, ma non hanno trovato l’aggressore. Le ricerche sono state diramate alle forze dell’ordine.

(al. big.)