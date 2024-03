di Luca Patrassi

Più di Rampa Zara poté il pecorino romano. In giunta sembrano per il momento archiviate le divisioni su questioni di rilievo come la politica urbanistica, le attività culturali e i lavori pubblici e si va invece allo scontro sulla gastronomia, peraltro nemmeno quella di casa nostra. La bagarre era iniziata un paio di settimane fa quando l’assessora Laura Laviano ha subìto il diktat del sindaco Sandro Parcaroli per i mercatini francesi calendarizzati dal 19 al 21 aprile prossimi. In giunta il clima sembrava essere di contrarietà ai mercatini francesi, contraria sicuramente lo era l’assessora Laura Laviano che aveva fatto presenti alcune “incongruenze” dei mercatini francesi e il fatto che si andava ad autorizzarli in un momento in cui c’erano i trattori in piazza, in un momento in cui gli agricoltori italiani (e maceratesi) manifestavano l’insostenibilità economica di un’attività agricola. La tesi del primo cittadino Sandro Parcaroli è stata invece quella che i mercatini francesi creano movimento in centro e dunque ben vengano, la stessa posizione che era stata sostenuta dall’associazione dei commercianti del centro storico guidata da Giuseppe Romano. Un po’ più articolata la posizione dell’Associazione Commercianti Macerata guidata da Paolo Perini che aveva sostenuto le ragioni dei mercatini francesi chiedendo però di coinvolgere non soltanto il centro storico e di organizzare anche un mercatino italiano. Dai mercatini francesi il tema gastronomico è risultato impattante in giunta anche per una iniziativa di street food. In particolare dal 21 al 24 marzo prossimi in piazza Mazzini è stato autorizzato e patrocinato dal Comune l’evento “Cucina pugliese contro cucina romana”. Per lo street food ha protestato l’assessore comunale all’Ambiente e alla sicurezza Paolo Renna che ha votato contro la delibera presentata dall’assessora Laura Laviano. Quanto allo street food la polemica sembra legata alla scelta della piazza e non al pecorino romano: resta comunque l’evidenza che in giunta ci si divide su temi che non sembrano fondamentali per lo sviluppo cittadino.