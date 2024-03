Furto al liceo Cantalamessa di Macerata: otto mesi per aver svuotato tre distributori automatici. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata per il 62enne Giordano Micucci.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, Micucci il 23 giugno del 2019 sarebbe entrato nel liceo artistico di via Cioci e una volta all’interno avrebbe preso i soldi contenuti all’interno. In totale 59 euro. I carabinieri avevano fermato Micucci poco dopo che era stato segnalato il furto e nelle tasche dei pantaloni gli avevano trovato centinaia di monetine. Oggi la sentenza del giudice Domenico Potetti. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno per il 62enne. Micucci è difeso dall’avvocato Massimo Pistelli.