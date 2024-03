L’azienda marchigiana Drop | e-business & love!, con sede a Montegranaro, è diventata un punto di riferimento nel settore dell’e-commerce. Dopo aver ottenuto l’inserimento nelle classifiche di Affari e Finanza e Sole 24 Ore, oggi scala fino al 404esimo posto nel Financial Times 1000 Europe’s Fastest Growing Companies.

Il risultato si consolida in un momento d’oro: l’ingresso nel gruppo Horsa, il superamento dei 30 milioni di euro di fatturato ed un 2023 all’insegna del cambiamento con una grande apertura verso nuove industries e verso il B2B.

Alfredo Celiberti, Ceo dell’azienda, racconta: «Un traguardo raggiunto grazie ad una visione tutta nostra dell’e-business basata sulle persone e su un’organizzazione innovativa. Fiducia, autonomia, entusiasmo sono i temi trainanti. Questo ci ha dato la capacità di crescere sia in termini di fatturato sia in know how assecondando un mercato che attualmente richiede adattività e sartorialità. Non si tratta semplicemente di un risultato, piuttosto è la base per continuare ad evolvere in un mercato in continua trasformazione. Attiva nel settore da oltre 20 anni, Drop fa oggi parte del gruppo Horsa ed è riconosciuta come un’importante realtà emergente nel panorama internazionale dei provider eBusiness. L’azienda opera su tre fronti, Advisory, System Integration e Operation. Tra i nostri clienti di rilievo ci sono Stella McCartney, Ducati, Barilla, Coccinelle, La Sportiva, Corneliani».

(spazio promo-redazionale)