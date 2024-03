Dopo il mese di chiusura in un febbraio tutt’altro che invernale nelle temperature, Tutto Gelato a Macerata riapre in questi giorni pronta ad accogliere nuovi ed affezionati clienti. «A marzo il tempo è pazzerello, dice il proverbio, ma è sempre un buon momento per un gelato artigianale dai mille gusti, che fa bene a corpo e spirito – afferma la titolare Barbara Trozzo – . Non riusciamo a stare ferme, siamo sempre al lavoro nel nostro laboratorio appena rinnovato. A grande richiesta per l’apertura riproponiamo i gusti Barbie (stracciatella di cioccolato bianco con lamponi e crumble ai frutti di bosco con cioccolato ruby) e Ken (croccante al rhum e crema al whisky) ma i clienti troveranno anche novità come il gelato ai semi di girasole e alle arachidi, stiamo sperimentando pesti e infusi particolari, tutti da provare».

Dal Pistacchio matto all’Eccellenza italiana, passando per i classici ma anche per i variegati leggermente alcolici, in vetrina non mancano mai torte e dolci con decorazioni fantasiose e belle da vedere oltre che da mangiare, personalizzabili su richiesta per ogni tipo di evento.

«Per la festa della donna abbiamo il gelato alla mimosa con crema e biscotto al limone e variegato all’arancia– aggiunge la gelatiera -, le immancabili torte Mimosa anche in formato monoporzione senza glutine, mentre per la festa del papà ci saranno dei gusti “strong” al liquore e le tortine gelato con decorazioni in pasta di zucchero da presentare in eleganti confezioni Tutto Gelato».

Non è più una novità l’attenzione rivolta alle intolleranze alimentari e alle particolari esigenze nutrizionali.

«Per noi non esistono clienti di serie b, continua la nostra ricerca in termini di gusto per far assaggiare a tutti un buon prodotto artigianale – conclude Barbara Trozzo – , abbiamo postazioni dedicate per la preparazione di gelati senza glutine, lattosio o saccarosio».

Gli orari di apertura di Tutto Gelato rimangono invariati: si parte dalla colazione buona e sana delle 7 per arrivare al pasto completo o dessert delle 21 nei giorni feriali, il sabato e i prefestivi dalle 7 alle 24. Con l’arrivo delle belle stagioni continuano le selezioni del personale di gelateria, si può inviare il curriculum direttamente al numero Whatsapp 3757453810.

Tutto Gelato si trova in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook ufficiale per le novità della settimana e i gusti speciali di giornata.

(Articolo promoredazionale)