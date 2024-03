di Monia Orazi

Udienza in tribunale a Macerata, martedì prossimo (5 marzo), per il sindaco di Fiastra, Sauro Scaficchia: il giudice per le indagini preliminari deciderà in merito all’opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. Scaficchia era stato indagato per omicidio colposo in seguito alla morte di Michele Sensini, guida escursionistica esperta, che uscì per un sopralluogo lungo il sentiero che conduce alle gole del Fiastrone. Era morto, il 28 giugno del 2022, a soli 47 anni, scivolando con la bici per oltre 50 metri, lungo un burrone accanto al sentiero nel bosco, in zona Val di Nicola.

A seguito della tragedia si sono aperte le indagini, che hanno portato all’iscrizione del primo cittadino nel registro degli indagati, assistito dall’avvocato Bruno Pettinari, con le indagini affidate al pm Enrico Riccioni. L’accesso alle gole del Fiastrone era stato chiuso una prima volta nel 2020, a causa della segnalazione di un masso pericolante da parte dei carabinieri forestali, con l’accesso vietato sia da Fiastra che da Cessapalombo, con due diverse ordinanze dei due enti.

Nella zona era stata segnalata anche la successiva presenza di una frana con una voragine. Dopo un anno di indagini il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento, ma la famiglia di Sensini, che ha lasciato un figlio di cinque anni, ha presentato opposizione (assistita dall’avvocato Giuseppe Giammusso). Nel ricorso di opposizione all’archiviazione si sostiene che il masso pericolante non è mai stato messo in sicurezza, così come non sono stati effettuati lavori per la voragine segnalata sempre dai carabinieri forestali e che la presenza sul sentiero di un cartello che ne indicava l’inagibilità, conseguente all’ordinanza del 2020, non è un elemento rilevante, dato che nel giugno del 2022 il sindaco con una nuova ordinanza aveva riaperto il sentiero e la vittima sapeva che il sentiero era appena stato riaperto. Michele Sensini venne ritrovato morto il giorno seguente il suo sopralluogo, proprio dal sindaco di Fiastra. Sensini era una guida escursionistica esperta, un accompagnatore di media montagna che conosceva e frequentava spesso i sentieri dei Sibillini ed un apprezzato giornalista, che aveva collaborato con il parco dei Sibillini e con il Comune di Fiastra. A seguito della sua morte era stata la famiglia a lanciare un appello per garantire la sicurezza di chi effettua escursioni nella zona, tanto che nel luglio del 2022 con una nuova ordinanza il sindaco Sauro Scaficchia aveva vietato l’accesso a diversi sentieri della zona, tra cui il 342 ed il 336, che conducono alla valle del Fiastrone ed alla grotta dei Frati.

Nell’udienza di martedì il gip stabilirà se archiviare, se disporre ulteriori indagini per fare luce sull’accaduto o se chiedere al pubblico ministero di formulare il capo di imputazione.