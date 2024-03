Gravissimo incidente alla Baraccola, all’altezza del Pra, nei pressi del Multisala. E’ accaduto intorno alle 14 quando un uomo, 78enne, nel fare una manovra per uscire da un parcheggio, dopo aver ingranato la retromarcia ha investito la moglie 75enne, finita letteralmente sotto la vettura per poi rimanere incastrata tra questa e l’asfalto. L’auto è poi piombata su un’aiuola.

Immediata la chiamata al 112 da parte delle persone presenti e impossibile riuscire ad aiutare la signora nell’attesa dei soccorsi, intervenuti però tempestivamente.

Sul posto sono arrivati la Croce Gialla di Camerano, l’automedica di Ancona Soccorso, l’eliambulanza, vigili del fuoco e polizia locale.

Come prima cosa, i vigili del fuoco hanno utilizzato dei palloni autogonfiabili in modo tale da sollevare la vettura da terra: la donna è stata quindi trascinata, con tutte le precauzioni necessarie, verso l’esterno del veicolo. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso di Torrette, in prognosi riservata, a seguito anche delle gravissime lesioni riportate ad una gamba.

Soccorso anche il marito, sotto choc. Successivamente, anche per lui si è ritenuto necessario il trasporto all’ospedale regionale.