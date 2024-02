Spaccio di cocaina davanti ai carabinieri, patteggiata il 32enne albanese arrestato martedì a Macerata dai carabinieri. L’uomo, Santjago Tabaku, domiciliato a Monte Giberto, è stato visto dai militari del Norm e del Reparto operativo di Macerata cedere due palline di cocaina ad un uomo che si era avvicinato alla sua vettura, che era ferma nella zona dell’ospedale in attesa dell’arrivo di qualcuno. Il qualcuno era l’acquirente della droga.

I militari stavano svolgendo un servizio in borghese proprio per contrastare il piccolo spaccio. Dopo la cessione di droga (due dosi per un totale di 1,2 grammi di cocaina), in cambio di 100 euro, Tabaku e l’altro erano partiti insieme con l’auto e i carabinieri li avevano fermati poco dopo.

A Tabaku veniva contestato, oltre che la cessione delle due dosi, il possesso di altre 8 dosi di cocaina (4,7 grammi), a fine di spaccio. Oggi il giovane, difeso dall’avvocato Fabio Ricucci, è comparso in tribunale per la direttissima davanti al giudice Federico Simonelli. Alla fine Tabaku ha patteggiato 1 anno e due mesi ed è tornato libero. L’accusa è stata sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo.

(Gian. Gin.)