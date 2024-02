Vende cocaina davanti ai carabinieri: arrestato un 32enne albanese. Il giovane, Santjago Tabaku, è stato fermato vicino all’ospedale di Macerata ieri pomeriggio. Il 32enne, che vive nel Fermano, è stato visto dai carabinieri (operazione del Nucleo investigativo del Reparto operativo e dei militari della sezione operativa del Norm) mentre cedeveva 1,2 grammi di cocaina ad una persona di 48 anni, nota nel mondo della tossicodipendenza. Vista la cessione di droga i carabinieri hanno bloccato spacciatore e acquirente. I carabinieri hanno poi deciso di perquisire la casa e l’auto del 32enne. E’ così che sono saltati fuori altri 5 grammi di cocaina e 345 euro che gli inquirenti ritengono essere provento dell’attività di spaccio di droga. Sequestrati anche due telefoni cellulari. Tabaku è stato arrestato e si trova in camera di sicurezza in attesa della direttissima che si svolgerà domani al tribunale di Macerata. Il 48enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

(Servizio aggiornato alle 14,20)