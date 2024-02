Avrebbe detto di essere un carabiniere per convincere un uomo a pagare 500 euro per comprare un iPhone in vendita su di un sito internet: due condannati per truffa. La sentenza oggi al tribunale di Macerata. Sotto accusa un uomo di 52 anni, Antonio Vacca, di Grottaglie, e una donna, Daniela Fascio, 47, di Taranto. I fatti sarebbero avvenuti nell’aprile del 2020. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, un uomo che vive a Macerata aveva visto un cellulare iPhone 11 in vendita su internet al prezzo di 500 euro ed era interessato all’acquisto.

Aveva preso accordi con il venditore contattandolo ad un numero di cellulare intestato ad Antonio Vacca. Vacca avrebbe convinto l’acquirente della bontà dell’affare dicendo di essere un carabiniere in servizio a Viterbo e che il cellulare gli sarebbe stato consegnato alla stazione dei carabinieri di Macerata dopo che avesse esibito la ricevuta di pagamento.

In questo modo, dice l’accusa, avrebbe indotto l’acquirente a pagare 300 euro su una carta Poste Pay intestata a Vacca. Il giorno seguente, sarebbe stato contattato dall’altra imputata che gli avrebbe detto di essere una amica di Vacca incaricata di consegnargli il cellulare dietro presentazione di ricevuta di pagamento della somma dovuta e lo avrebbe indotto a versare altri 200 euro sempre sulla stessa Poste pay. Ottenuti i soldi però si sarebbero resi irreperibili e del cellulare nessuna traccia. Oggi la sentenza del giudice Domenico Potetti. Sei mesi sia per Vacca che per Fascio (per lei pena sospesa). Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Vanni Vecchioli e Giuseppe Caruana.

(Gian. Gin.)