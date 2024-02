Due auto si scontrano e una finisce contro la recinzione di un’abitazione. E’ successo questa mattina intorno alle 7,15 in contrada Valteia a Macerata.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, che si è occupata dei rilievi del caso, il conducente di uno dei due veicoli ha perso il controllo del mezzo, la prontezza del conducente di una vettura che proveniva dalla direzione opposta ha evitato che l’impatto avvenisse frontalmente, le due auto si sono scontrate lateralmente e una di queste è finita fuoristrada terminando la sua corsa contro la recinzione di una casa.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i conducenti, i rallentamenti al traffico nella zona sono durati per il tempo necessario ai rilievi e alle operazioni di messa in sicurezza del luogo dell’incidente.