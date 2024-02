di Francesca Marchetti

A guardare le foto di Lo Magnà, profilo Instagram che ha quasi raggiunto i 15mila followers, ci si aspetterebbe l’ennesimo food influencer o uno chef in incognito. Dietro ai fornelli c’è invece il cardiologo Alessandro Maolo che si dedica da 25 anni alla sua passione: la pasta.

«Sono nato e cresciuto a Macerata, vivo ad Ancona dal 2006 cioè da quando ho iniziato a frequentare la facoltà di Medicina – dice Alessandro Maolo -. Sono un cardiologo interventista e attualmente lavoro nel reparto di emodinamica all’ospedale di Torrette.

Come molte altre persone ho aperto un account Instagram durante il lockdown del 2020, chiuso in casa dovevo trovare un modo per passare il tempo, dato che non avevo ancora figli, e avendo già una buona quantità di foto fatte ai piatti che avevo realizzato ho deciso di caricarne alcune. All’inizio l’interesse era tiepido ma mi sono dedicato alla tecnica per migliorare e da lì in molti hanno iniziato a seguirmi. Per tenere traccia delle ricette ho aperto poi un blog sulla piattaforma Altacucina.co (“Lomagnafoodblog” ndr) dove si possono trovare tutti i miei piatti spiegati in ogni fase di realizzazione».

Lo Magnà dichiara di trattare “Tutti piatti fatti in casa da un marchigiano con tre regole: sapore, colore, semplicità”. «Ho sempre cucinato, quando avevo 12 anni mia cugina Astrid veniva a fare da babysitter a me e mia sorella, la aiutavo a preparare da mangiare e lei mi insegnava tante ricette, poi ho cominciato a cucinare da solo e non ho più smesso – racconta il cardiologo -. Non mi ispiro a nessuno chef in particolare, ovviamente ne seguo diversi e con alcuni mi sono confrontato e ho preso qualche spunto, ma l’ispirazione viene sempre dal mio vissuto. Da quando ho aperto il profilo Instagram, lo ammetto, ho cercato di alzare l’asticella, ho comprato libri e guardato serie in tv per migliorare, è stata la motivazione per approfondire i segreti della cucina. Successivamente ho ricevuto le proposte di sponsorizzazione di marchi famosi, un vero onore per me, quindi l’attenzione è rimasta alta, cosa non scontata».

Nonostante ci siano ricette di burger, pizza e antipasti, scorrendo il profilo creato da Alessandro Maolo si intuisce subito il suo cibo prediletto. «Sono da sempre amante della pasta e ammetto che mi vengono meglio i primi piatti – rivela il blogger -.

La pasta è il cibo per antonomasia della famiglia italiana e della condivisione, Lo Magnà parla di pasta lunga perché secondo me si presta di più all’impiattamento “bello da vedere” che piace tanto a Instagram. Tra i miei preferiti ci sono i maccheroncini al fumé, piatto molto marchigiano e uno dei primi che ho imparato a cucinare, e le olive all’ascolana, omaggio a mia mamma e mia nonna. Mi fa impazzire la carbonara, non riesco a resistere, ogni tanto devo cucinarla».

Un cuoco in famiglia fa sempre comodo, meglio ancora se è un medico (o viceversa?). «I miei fratelli sono entusiasti, mia moglie all’inizio era preoccupata che questa mia passione potesse togliere tempo alla famiglia soprattutto dopo la nascita della nostra prima figlia, invece poi si è ricreduta, mi vede felice e al contempo mi occupo di cucinare per tutti. Adesso mi aiuta a scegliere le ricette ed è più entusiasta di me».

Ma il cardiologo, che ne pensa di questi primi piatti gustosi? «Come dice il proverbio, “É la dose che fa il veleno” – conclude Maolo – . Un piatto di pasta al giorno non fa male, basta non eccedere. Relativamente ai condimenti diciamo che i piatti che presento non sarebbero consigliati dai cardiologi, ma a me piace mangiare e dico che l’importante è non esagerare, ogni tanto si può “sgarrare” se si sta attenti durante la settimana e si svolge attività fisica adeguata. Sono due ambiti che tengo separati, i miei pazienti non sanno delle mie velleità culinarie e la cucina tramite il profilo Lo Magnà mi gratifica, non lo nego, ma non diventerà il mio mestiere. Il mio lavoro mi piace, l’ho scelto e non voglio lasciarlo».