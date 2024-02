Auto e moto si scontrano in superstrada, un ferito trasportato all’ospedale.

L’incidente intorno alle 9,30 subito dopo lo svincolo di Montecosaro in direzione mare. Immediati i soccorsi. Sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato sul posto le prime cure del caso al conducente della due ruote, poi trasportato in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso di Civitanova. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Inevitabili i rallentamenti al traffico, ridotto ad una corsia, per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli coinvolti e ai rilievi di legge, con la polizia stradale che si è occupata di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.