di Maikol Di Stefano

Entra in un locale per pranzare, ma trova tutto pieno. Schiaffeggia la ristoratrice e se ne va. L’episodio è avvenuto oggi a Porto Sant’Elpidio in un ristorante del lungomare centro. Erano quasi le 13, quando una donna di origini nordafricane, residente a Fermo è entrata all’interno del locale.

Una volta dentro ha chiesto di poter pranzare, ma trovando il locale al completo ha iniziato ad inveire finendo con lo schiaffeggiare la compagna del titolare dello stabilimento. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Fermo.

La donna, rintracciata poco dopo dai militari dell’Arma, è risultata un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Presa in custodia, essendo in uno stato di evidente alterazione psico-fisica, è stata accompagnata all’ospedale Murri di Fermo e sottoposta alle cure mediche del caso. La vittima dell’aggressione invece, avendo riportato qualche ecchimosi, è stata medicata dai volontari della Croce verde.