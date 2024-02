Frontale fra due auto, tre feriti: un 21enne portato a Torrette. E’ successo poco prima delle 21 sulla provinciale 78 a Passo Ripe San Ginesio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolentino, che si sono occupati dei rilievi del caso, le vetture si sono scontrate lungo un rettilineo. Un impatto violento, da una prima ricostruzione avvenuto a causa di una mancata precedenza. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure del caso alle persone coinvolte e trasportato in ambulanza a Torrette un giovane, 21 anni, in codice rosso. Un uomo e una donna che viaggiavano nell’altra vettura, invece, sono stati trasferiti al pronto soccorso di Macerata, rispettivamente con un codice rosso e un giallo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Tolentino per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente e dei veicoli coinvolti, anche la Polizia stradale di Camerino che si è occupata di disciplinare la viabilità, inevitabilmente rallentata durante le operazioni di legge e rimozione dei mezzi.

(redazione CM)